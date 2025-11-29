Двое детей поставили на уши Нижний Тагил

В центре Нижнего Тагила полиция и волонтеры отправились на поиски двух детей, 28 ноября в городе исчезли двое детей — брат и сестра, передает E1.RU. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, подростки заходили домой в обед, после чего ушли гулять, и больше их никто не видел.

Сотрудники полиции и добровольцы всю ночь вели поиски, но безуспешно: свидетелей, которые могли бы указать направление движения детей, найти не удалось. Для установления местонахождения школьников были ориентированы все наряды полиции и территориальные отделы; также был установлен круг общения подростков. 29 ноября пришла информация о том, что дети найдены и с ними все в порядке.

Ранее стало известно, что похожая на исчезнувших в тайге семью Усольцевых была замечена в Таиланде. Съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей, которые утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших россиян. Местные опознали фотографию отца семейства и назвал имя — Сергей. Эту информацию подтвердил таксист, который подвозил туристов.