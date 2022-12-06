Движение «Весна» признано экстремистским Суд Санкт-Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией

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Горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местной прокуратуры, признав молодежное демократическое движение «Весна» (внесено в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов города. Деятельность объединения на территории России была запрещена.

Движение «Весна» признали экстремистской организацией, — заявила собеседница агентства.

В прокуратуре считают, что «Весна» подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя, используя политические технологии, включая массовые протесты с «применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок».

Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела России Василий Пискарев призвал признать экстремистской деятельность 30 неправительственных организаций из 16 недружественных стран. По его словам, данные НПО находятся под контролем НАТО и нацелены на подрыв России изнутри.