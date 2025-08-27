День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:01

Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео

Тиктокерши из Копейска сняли видео на патрульной машине и получили штраф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две блогерши из Копейска записали видео, на котором они залазят на патрульную машину. Позже правоохранители нашли одну из тиктокерш и заставили ее извиниться, передает Telegram-канал Ural Mash.

Также полицейские выписали штраф нарушительнице за мелкое хулиганство. Кроме того, девушка заявила, что побеседует с подругой о недопустимости подобных поступков.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. На заседании блогер возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Блогер заявил, что не записывал оскорбительный ролик и не распространял его в Сети. Кроме того, он не знает человека, изображенного на видео.

Также в Москве завели дело на блогера за неудачную шутку о бабл-ти в блокадном Ленинграде. В следственном управлении уточнили, что молодой человек 2005 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ. (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны). Блогер полностью признал свою вину.

Копейск
блогеры
полицейские
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США
Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов
Как звонить по Google Meet и FaceTime — инструкция
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.