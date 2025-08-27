Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео Тиктокерши из Копейска сняли видео на патрульной машине и получили штраф

Две блогерши из Копейска записали видео, на котором они залазят на патрульную машину. Позже правоохранители нашли одну из тиктокерш и заставили ее извиниться, передает Telegram-канал Ural Mash.

Также полицейские выписали штраф нарушительнице за мелкое хулиганство. Кроме того, девушка заявила, что побеседует с подругой о недопустимости подобных поступков.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. На заседании блогер возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Блогер заявил, что не записывал оскорбительный ролик и не распространял его в Сети. Кроме того, он не знает человека, изображенного на видео.

Также в Москве завели дело на блогера за неудачную шутку о бабл-ти в блокадном Ленинграде. В следственном управлении уточнили, что молодой человек 2005 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ. (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны). Блогер полностью признал свою вину.