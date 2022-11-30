Два вагона электрички сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два вагона электрички сошли с рельсов из-за выезда грузовика в Подмосковье. Пассажиры и локомотивная бригада поезда в результате происшествия не пострадали, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

Происшествие случилось на неохраняемом переезде на Савеловском направлении. В аварию попал пригородный поезд № 6917 Дубна — Москва-Бутырская. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.

В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также были повреждены несколько опор контактной сети. В момент случившегося в составе находились около 30 человек, — говорится в сообщении ЦППК.

Для дальнейшей перевозки пассажиров были организованы автобусы. Водителю грузовика была вызвана бригада медиков. На место происшествия были отправлены два восстановительных поезда. Движение на перегоне приостановлено.

Ранее сообщалось о столкновении электрички и КамАЗа в Тамбовской области. В результате происшествия пострадали 14 человек, в раненых числился трехлетний ребенок, которого доставили вертолетом в клинику в Тамбов. В результате столкновения погиб помощник машиниста.