Число пострадавших в ДТП с поездом и КамАЗом под Тамбовом возросло до 14

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Число пострадавших в результате столкновения КамАЗа с пригородной электричкой в Тамбовской области возросло до 14, сообщает пресс-служба регионального управления МВД на своем сайте. Среди раненых числится трехлетний ребенок, его доставят вертолетом в клинику в Тамбов. Число погибших не изменилось — скончался только помощник машиниста электропоезда.

По предварительным данным в результате столкновения помощник машиниста погиб на месте аварии, четырнадцать пассажиров электрички пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. Пострадавший трехлетний ребенок находится в Сампурской ЦРБ, ожидается его доставка санавиацией в Тамбов для оказания медпомощи. Все пострадавшие доставляются в близлежащие больницы, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники спасательных служб и полиции. Они выясняют подробные обстоятельства произошедшего.

Авария произошла 17 октября в 15:30 на Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области. Изначально сотрудники экстренных служб сообщали об одном погибшем и восьми пострадавших, позднее их число увеличилось.

10 октября автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, врезался лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

15 октября на трассе Красноярск — Железногорск в Березовском районе столкнулись десять автомобилей. Сначала столкнулось несколько легковых машин, а затем грузовик влетел в «Тойоту Короллу». В результате ДТП пострадал 45-летний водитель «Тойоты». Он​ был доставлен в медицинское учреждение. Причиной аварии, по версии ГИБДД, стала скользкая дорога.