Двое подростков подорвались в Макеевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Макеевке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации. По данным ведомства, мальчики получили тяжелые ранения.

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: в населенном пункте Макеевка в результате подрыва на ВОП ранены парни-подростки 2008 и 2009 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Херсонской области на минах подорвались дети. По словам главы российской администрации района Юрия Барбашова, это произошло в результате того, что ВСУ беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области. Глава администрации района подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, из-за высокой степени опасности. Состояние подорвавшихся на минах детей он не уточнил.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что после начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.