Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе два человека погибли при пожаре в бревенчатом двухэтажном 15-квартирном жилом доме, сообщает Следственный комитет России. В ведомстве добавили, что пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На месте пожара, который произошел вечером 8 января, работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МВД и МЧС.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщает СК.

Еще один пожар произошел в здании общежития предприятия «Нефтеавтоматика» в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела крыша здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.