Пожар в общежитии «Нефтеавтоматики» в Ханты-Мансийске попал на видео

Фото: Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

В здании общежития предприятия «Нефтеавтоматика» в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела крыша здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Очевидцы сняли пожар на видео.

В 10:37 (08:37 мск. — NEWS.ru) поступило сообщение о загорании в общежитии компании «Нефтеавтоматика» в Когалыме. На момент прибытия первого спасательного подразделения наблюдалось горение кровли, по предварительным данным, на площади 100 квадратных метров, — заявил собеседник агентства.

По его словам, из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Информации о пострадавших на текущий момент нет. На месте происшествия работают 41 пожарный и десять единиц техники.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что на юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека. Позже в правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной информации, в сгоревшей квартире мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег жилище и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).