Три человека погибли при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Фото: Соцсети

На юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, после тушения пожара на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены огнестрельные ранения.

По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. Обстоятельства их гибели устанавливаются, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, при тушении возгорания удалось спасти четырех человек. Агентство сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что смерть двух женщин и пожар носят криминальный характер. Как пишет Telegram-канал «112», по предварительным данным, мужчина убил женщин из ружья, устроил пожар и покончил с собой. На месте ЧП нашли канистру с воспламеняющейся жидкостью, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Датуева в Хасавюрте произошел взрыв газа, после чего последовало возгорание. По уточненным данным, взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному одноподъездному дому строении. В результате взрыва пострадали пять человек.