«Думала, это котенок»: в Екатеринбурге уличная крыса искусала девочку В Екатеринбурге уличная крыса искусала маленькую девочку

Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В Екатеринбурге уличная крыса укусила дошкольницу за палец, сообщил местный паблик «Инцидент Екатеринбург». Девочка присела на карточки, подумав, что на земле сидит котенок, а не агрессивный грызун.

Крыса напала на ребенка во дворе дома на Черноярской улице. Мать девочки рассказала, что ее дочь приняла грызуна за котенка и наклонилась, чтобы рассмотреть его. В этот момент животное напрыгнуло на ребенка и до крови прокусило палец. Помочь девочке бросилось четверо друзей.

Пока дочь шла до дома, кровь хлестала. Дома долго не могли ее остановить, — рассказала мать пострадавшей.

Она добавила, что девочку пришлось отвезти в больницу. Медики рассказали ей, что похожий случай произошел с мальчиком, но в другом районе города. Пострадавшей девочке сделали перевязку и назначили 10 уколов.

В феврале в столичном магазине объявили охоту на крыс после нападения на сотрудника. В торговой точке усилили санитарный контроль, а также провели ранее запланированные ремонтные работы. На территории магазина было обнаружено скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.