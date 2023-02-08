В столичном магазине объявили охоту на крыс после нападения на сотрудника В магазине «Дикси» уничтожат грызунов и проведут ремонт после укуса сотрудника

Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

В одном из магазинов сети «Дикси» проведут мероприятия по уничтожению грызунов после того, как крыса покусала мерчендайзера, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. В торговой точке усилили санитарный контроль, также пройдут ранее запланированные ремонтные работы. В пресс-службе добавили, что с сотрудниками магазина проведен дополнительный инструктаж.

В магазине по адресу: Москва, улица Молодцова, д. 21, была проведена внеочередная дератизация и дезинфекция помещения. Дополнительно в ближайшее время в магазине состоятся ранее запланированные ремонтные работы, которые позволят в том числе исключить проникновение грызунов извне. Также был проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками и усилен контроль над санитарными нормами, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в «Дикси» на улице Молодцова крыса укусила мерчендайзера. Столичный Роспотребнадзор выяснил, что в магазине не было обеспечено проведение комплекса работ по дератизации, включая организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, имеющие эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. В ведомстве подтвердили, что по торговому залу магазина действительно бегают грызуны. Кроме этого, на территории торговой точки было обнаружено скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.