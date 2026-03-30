Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР Пасечник: Алчевский меткомбинат серьезно поврежден при атаках БПЛА

Алчевский металлургический комбинат в ЛНР серьезно поврежден в результате атак вражеских беспилотников, разрушено промышленное оборудование, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он добавил, что трое сотрудников ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Ранее он сообщил, что девять жилых домов получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по Молодогвардейску в ЛНР. По его словам, загорелась прилегающая к домам территория, пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.