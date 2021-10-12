Дороги Новосибирска признали одними из самых загруженных в мире

Новосибирск вошёл в топ-10 среди городов мира по самым большим пробкам на дорогах. Первое место в рейтинге городов с самыми загруженными трассами досталось Москве, сообщает Сиб.фм, ссылаясь на исследование компании — производителя средств навигации TomTom.

Аналитики установили, что дороги в Новосибирске загружены на 45%. Этот показатель демонстрирует увеличение времени, которое требуется, чтобы добраться из одной точки в другую в пробке по сравнению с обычными условиями. Конкурируют с Новосибирском Нью-Дели (47%) и Бангкок (43%). Первое место исследователи отдали Москве (54%), второе и третье делят Мумбаи и Богота (по 53%). Всего в рейтинге 416 городов из 57 стран.

Для улучшения ситуации на дорогах эксперты предлагают развивать общественный транспорт и создавать максимально неудобные условия для передвижения на личных автомобилях. К примеру, ввести платный проезд в самых загруженных районах.

Сообщается, что одни из самых проблемных для автомобилистов точки в Новосибирске — площадь Труда, Кедровая улица и Бердское шоссе.

Ранее блогер и сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов рассказал, почему в современном городе человек предпочитает общественный транспорт и почему владеть автомобилем сегодня — слишком дорого. Также он назвал немыслимым отсутствие в центре Москвы выделенных полос для общественного транспорта.