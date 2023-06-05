Для суда над мобилизованным в Туле собрали 400 военных

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и УСД в Тульской области

На оглашении приговора мобилизованному Никишину Д. В. за самовольное оставление места службы в Тульском гарнизонном военном суде присутствовал командный состав воинской части и более 400 военнослужащих. Как передает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и УСД в Тульской области, за процессом наблюдали контрактники, срочники и мобилизованные.

После оглашения приговора председатель суда провел беседу с военными об уголовной ответственности за совершение преступлений против порядка пребывания на службе.

В мае к пяти годам колонии приговорили рядового, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправился к себе домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок по статье о дезертирстве (максимальный — 15 лет колонии).

В апреле многодетного отца, который проходил службу по контракту, приговорили к 5,5 года колонии общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации. По мнению защиты, приговор излишне суров и не учитывает отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что на иждивении у мужчины трое детей.