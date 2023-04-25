Многодетного отца-контрактника отправили в колонию за оставление части Пять с половиной лет назначили многодетному отцу-контрактнику, покинувшему военную часть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетного отца, который проходил службу по контракту, приговорили к 5,5 года колонии общего режима за самовольное оставление военной части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщает «Коммерсант». По мнению защиты, приговор излишне суров и не учитывает отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что на иждивении у мужчины трое детей.

Из материалов дела следует, что обвиняемый заключил 27 июля контракт на службу в ВС России и был определен машинистом команды непотопления в береговую часть в Североморске. Спустя почти два месяца военнослужащий получил разрешение на «убытие» из воинской части со сроком возвращения к 15 часам тех же суток, но не прибыл туда. Вместо этого он отправился в Ставрополь, где начал зарабатывать частным извозом.

15 декабря мужчину остановили сотрудники ГИБДД в Невинномысске и доставили в полицию. В отделе выяснилось, что задержанный находится в базе «Розыск», поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело из-за оставления части.

Контрактник признал вину, хотя защищавшая его адвокат Светлана Васильева указала, что мужчина не прошел испытательный срок, в связи с чем договор о службе должен был быть расторгнут. Кроме того, у мужчины было много претензий к командованию в связи с тем, что обещанные в контракте условия не соблюдались ни в денежном довольствии, ни даже в выдаче спецодежды.

В итоге они прислали ему отрицательную характеристику, хотя ни одного взыскания у него за время службы не было,— рассказала Васильева.

В апелляционной жалобе говорится, что мужчина — бывший сотрудник УФСИН, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, является ветераном боевых действий на Северном Кавказе, а на его иждивении помимо детей находится неработающая супруга. Другой защитник указал, что в приговоре «нет оценки влияния назначенного наказания» на условия дальнейшей жизни.

В феврале в Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий доверить арест военнослужащих в период мобилизации, военного положения и в военное время командирам воинской части или военному коменданту гарнизона. По мнению авторов законопроекта, это сохранит время и силы армии и позволит не оставлять правонарушения без наказания.