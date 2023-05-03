«Для самоутверждения»: раскрыты подробности убийства школьницы в Петербурге В Санкт-Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в убийстве 13-летней школьницы во время интернет-эфира, сообщается в Telegram-канале городского отделения СК РФ. По данным ведомства, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для самоутверждения. Подростки заманили жертву в лес, забили девушку молотком и закопали ее в заранее вырытую яму.

Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую 13-летнюю ученицу седьмого класса. <...> 30 апреля 2023 года соучастники пригласили школьницу под обманным предлогом на пикник в заранее приготовленное место, где 16-летний подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове. Затем подозреваемые поместили тело девочки в яму, — указано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге 16-летний стример вместе с приятельницей избил насмерть молотком 13-летнюю школьницу во время интернет-эфира. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», позднее несовершеннолетнего задержали, о его сообщнице информации нет.

По данным «Mash на Мойке», о пропаже 13-летней девочки ее родители сообщили 1 мая. В тот день 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили ее в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице.

После задержания подросток сознался в совершенном убийстве. По его словам, он хотел совершить суицид, но в итоге решил сесть в тюрьму.