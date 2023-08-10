Девять человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере девять человек пропали без вести в результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в экстренных службах. По имеющейся информации, число пострадавших увеличилось до 60 человек.

На данный момент не известна судьба девяти человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что в результате происшествия, восемь человек числятся пропавшими без вести. Взрыв на складе с пиротехникой компании «ПироРос» в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. По имеющимся данным, складское помещение примыкало к территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрывной волной были выбиты стекла в жилых домах и социальных учреждениях на двух близлежащих улицах.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Также сало известно, что одна из пострадавших при взрыве на заводе скончалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что предстоит выяснить точные причины взрыва. Он отметил, что на заводе, где прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. Губернатор добавил, что предприятие не имеет никакого отношения к оптике.