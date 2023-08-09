Воробьев: на заводе в Сергиевом Посаде уже давно производят пиротехнику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

К оптике и механике этот завод уже давно не имеет отношения. Здесь производят преимущественно пиротехнику. <…> Эпицентр, соответственно, расположен в месте сборки пиротехники, — сообщил губернатор.

На данный момент известно о 45 пострадавших, добавил он. Среди них 17 человек госпитализированы, остальные обратились в травмпункт. Еще шесть человек находятся в реанимации, два из них в состоянии тяжелой степени тяжести.

По словам губернатора, продолжается разбор завалов. Основываясь на списках работников, часть из них по-прежнему может находиться под завалами. Версия об атаке беспилотника не подтверждена, добавил Воробьев.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что следователи рассматривают диверсию как возможную причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Точные обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ведомстве добавили, что на месте взрыва продолжают работать пожарные службы. Также присутствуют криминалисты и следователи.