Уголовное дело возбуждено после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Причины произошедшего и число пострадавших устанавливаются.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что сейчас спасатели тушат пожар на месте ЧП. На месте работают подмосковные криминалисты и следователи.

В МЧС ранее сообщали, что в результате взрыва в ангаре с пиротехникой вспыхнуло возгорание на площади 50 квадратных метров. Источник в экстренных службах рассказал, что причиной взрыва на заводе могло стать нарушение технологического процесса.

По данным Telegram-канала Baza, число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 42 человек. Официально МЧС подтверждало информацию о 25 пострадавших, по данным ведомства, из них двое были госпитализированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь сообщал со ссылкой на экстренные службы, что пострадал 31 человек, из них трое доставлены в реанимацию с тяжелыми ранениями, всего в больницу доставили 19 человек.