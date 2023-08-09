Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде превысило 40 человек Baza: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 42 человека

Фото: t.me/vorobiev_live

Общее число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде составило 42 человека, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, в тяжелом состоянии находятся четыре жителя Подмосковья, они доставлены в реанимационное отделение.

Госпитализированы также 23 человека. Еще нескольким оказана необходимая помощь на месте происшествия. Большинство пострадавших имеют осколочные и резанные раны, говорится в публикации.

Telegram-канал Mash также сообщил, что у пятерых человек диагностированы 100% ожоги тела. Часть пострадавших все еще может находиться под завалами.

По информации канала, взрывной волной были повреждены спортивный комплекс «Луч», находящиеся поблизости две школы, колледж и дома. Речь идет примерно о 20 многоквартирных строениях.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа при этом сообщает о 38 пострадавших. По данным властей региона, один из пострадавших был вытащен из-под завалов, его доставили в больницу.

В Троице-Сергиевой лавре ранее сообщили, что ударная волна после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе достигла монастыря. Вокруг обители есть разрушения, при этом никто из священнослужителей не пострадал.