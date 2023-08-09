Названа вероятная причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде РИА Новости: причиной взрыва в Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса

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Причиной взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Информация о пострадавших уточняется.

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода утром. В ГУ МЧС по Подмосковью ранее сообщили, что информация о ЧП поступила в 10:45.

По информации Telegram-канала Baza, число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде достигло 16 человек. Официально эти данные не подтверждены. Перед этим Telegram-канал «112» сообщал, что пострадали по меньшей мере пять человек. После взрыва на заводе объявили эвакуацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место ЧП.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что перед взрывом местные жители слышали звук полета беспилотника. Вскоре ТАСС со ссылкой на экстренные службы опроверг версии об ударе БПЛА. СМИ писали, что взрыв мог произойти на складе пиротехники.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий ЧП в Сергиевом Посаде привлекли 18 спасателей и шесть единиц техники.