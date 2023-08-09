Очевидцы рассказали о звуках полета БПЛА перед взрывом в Сергиевом Посаде

Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиев Посаде

Местные жители рассказали, что перед ЧП в Сергиевом Посаде слышали звук полета беспилотника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Позже на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Минобороны информацию не комментировало.

Источники в экстренных службах рассказали ТАСС, что дрон не был причиной взрыва.

Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, — сказал собеседник агентства.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма.

Представители МЧС России рассказали, что ЧП произошло на складе с пиротехникой. В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. По информации Telegram-канала Baza, число пострадавших достигло 16 человек.