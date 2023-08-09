Baza: число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло Baza: число пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 16 человек, сообщил Telegram-канал Baza. На предприятии объявили эвакуацию, работают экстренные службы.

Как пишет канал, взрыв мог произойти на складе с пиротехникой, но эта информация пока проверяется.

При этом «Коммерсант» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после взрыва на заводе пострадали 11 человек. По данным источника РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали 12 человек, их состояние уточняется.

Ранее в Сети появились кадры с последствиями взрыва на предприятии, которое производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. На видео — огромный столб дыма, поднявшийся высоко в небо. СМИ писали, что ЧП произошло на складе пиротехники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время прибудет на место происшествия.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах опроверг информацию о том, что причиной взрыва на заводе мог стать удар беспилотника.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что сообщение о ЧП в нежилом помещении поступило на дежурную линию в 10:45. К ликвидации ЧП привлекли 18 спасателей и шесть единиц техники.