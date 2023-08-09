Глава Подмосковья выехал на место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде, сообщается на его канале в мессенджере Telegram. По словам главы региона, он прибудет на место происшествия в ближайшее время. Помимо губернатора, на место происшествия также выехали следователи и криминалисты подмосковного управления СК РФ.

По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время, — написал он.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма. Точная причина взрыва неизвестна, однако предполагается, что предприятие мог атаковать беспилотный летательный аппарат. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

Позднее представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. Данные по пострадавшим уточняются. В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.