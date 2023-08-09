МЧС назвало число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, двое госпитализированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы, сообщили в Telegram-канале МЧС России. Пожарные продолжают ликвидировать последствия ЧП.

В Сергиевом Посаде в пострадавшем ангаре с пиротехникой проводится тушение очагов пожара на площади 50 квадратных метров. К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы, — говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место ЧП, привел в своем Telegram-канале информацию о 31 пострадавшем.

Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь, — написал глава Московской области.

Ранее в подмосковном главке МЧС рассказали, что сообщение о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода поступило в 10:45. К ликвидации ЧП привлекли шесть единиц техники и 18 спасателей.

СМИ писали, что взрыв произошел на складе с пиротехникой, в результате ангар площадью 1600 квадратных метров был полностью разрушен.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. СМИ также со ссылкой на источники в службах приводили версию человеческого фактора.