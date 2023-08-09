Экстренные службы назвали человеческий фактор причиной взрыва в Подмосковье

Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Причиной взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде стал человеческий фактор, сообщает Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на источники в экстренных службах. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур.

По данным источника канала, в результате взрыва был разрушен склад предприятия. Его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал глава региона Андрей Воробьев.

Мощный взрыв на предприятии прогремел днем 8 августа. По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла в соседних окнах. Официальная причина инцидента неизвестна, однако другие источники утверждают, что он может быть связан с нарушением технологического процесса. Известно, что взрыв произошел на складе пиротехники. Также выдвигались версии об атаке беспилотников, однако в экстренных службах опровергли эту информацию.

Представители регионального управления МЧС России ранее заявили, что к ликвидации последствий взрыва привлечены шесть единиц спецтехники и 18 человек личного состава. По данным ведомства, взрыв произошел на проспекте Красной Армии. Официальных данных о пострадавших не поступало.