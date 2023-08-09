Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде мог быть диверсией Baza: взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде мог быть диверсией

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Взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде мог быть диверсией, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, следователи рассматривают эту версию наравне с остальными.

По информации Baza, взрыв мог произойти на складе с пиротехникой.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде около 10:40. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ компании «ПироРос». По данным СМИ, именной этой компании принадлежал ангар, в котором произошел взрыв, при этом приводилась информация, что организация еще в марте 2023 года была признана банкротом.