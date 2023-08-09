Обнародованы подробности о компании, на складе которой произошел взрыв Компания из Сергиева Посада, на складе которой произошел взрыв, была признана банкротом

Фото: Стрингер/ТАСС

Компания «ПироРос» из Сергиева Посада, на складе которой произошел взрыв, была признана банкротом в конце марта 2023 года, сообщил Telegram-канал SHOT. Фирма начала соответствующую процедуру из-за накопившихся долгов, говорится в публикации.

В связи с затруднительным финансовым положением наблюдение за компанией начали в январе 2022 года. Тогда же соответствующие службы приступили к проверке предприятия.

Бывший работник Сергей также рассказал изданию «Подъем», что зарплаты сотрудникам не выплачивались с 2021 года. По его словам, долги компании составляли около 50 млн рублей.

По данным ТАСС, за неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании. Кроме того, фирма имеет задолженность в размере 900 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тысяч рублей — по заработной плате, 190 тысяч рублей — по судебным издержкам. Общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти два млн рублей.

Открытое акционерное сообщество «ПироРос» поставляло фейерверки на массовые праздники на территории всей России. Кроме того, компания сотрудничала с оборонными заводами и Минобороны РФ. Производство было запущено в 1994 году.

По информации МЧС России, при взрыве на складе пиротехники пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы. Пожарные службы продолжают тушение возгорания. Огонь распространился на площадь до 50 квадратных метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил о 31 пострадавшем. По его словам, три человека доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, еще 12 направлены в травмпункт.