Очевидцы назвали причину взрыва в Сергиевом Посаде Очевидцы рассказали, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел во время разгрузки сырья

Фото: Прокуратура Московской области

Взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде случился во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ компании «ПироРос», рассказали Telegram-каналу SHOT очевидцы. По их словам, детонация произошла, когда рабочие выгружали груз из машины.

По словам жительницы одного из соседних домов, квартира ходила ходуном, у многих сорвало москитные сетки с окон.

По данным SHOT, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Канал пишет, что пострадали 38 человек, однако ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о 31 пострадавшем.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, это не беспилотник. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.