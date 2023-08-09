Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась SHOT: в Сергиевом Посаде скончалась 45-летняя пострадавшая при взрыве завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сергиевом Посаде скончалась одна из пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Известно, что взрыв прогремел около 10:40.

Канал отмечает, что погибшая — 45-летняя женщина по фамилии Никитина, она находилась в реанимации с ожогами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подтвердил, что число пострадавших достигло 56 человек. Он добавил, что на месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства. По словам главы региона, предстоит выяснить точные причины взрыва. Он также отмечал, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. Губернатор добавил, что предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ компании «ПироРос». По данным СМИ, именной этой компании принадлежал ангар, в котором произошел взрыв, при этом приводилась информация, что организация еще в марте 2023 года была признана банкротом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ведомстве добавили, что на месте взрыва продолжают работать пожарные службы.