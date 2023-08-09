Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло Минздрав: число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 56 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде выросло до 56 человек, сообщили NEWS.ru в Минздраве Московской области. Отмечается, что шестеро из них находятся в реанимации.

Количество пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. 30 из них находятся в больнице, 6 - в реанимации. Также 26 человек обращались в травмпункт, — говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подвтердил, что число пострадавших достигло 56 человек. Он добавил, что на месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства. По словам главы региона, предстоит выяснить точные причины взрыва.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

Также Воробьев сообщал, что известно о 45 пострадавших. Среди них 17 человек госпитализированы, остальные обратились в травмпункт. Еще шесть человек находятся в реанимации, два из них в состоянии тяжелой степени тяжести.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ведомстве добавили, что на месте взрыва продолжают работать пожарные службы. Также присутствуют криминалисты и следователи.