Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде Число пострадавших достигло 60 человек, 8 пропали без вести при взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов. При этом число пострадавших увеличилось до 60 человек.

На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ, — написал глава городского округа.

Взрыв на складе с пиротехникой компании «ПироРос» в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. По имеющимся данным, складское помещение примыкало к территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрывной волной были выбиты стекла в жилых домах и социальных учреждениях на двух близлежащих улицах.

По словам очевидцев, взрыв произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ. По данным СМИ, организация, которой принадлежал ангар, еще в марте 2023 года была признана банкротом.

Спасатели ведут разбор завалов, в работах участвуют 150 человек. Территория предприятия эвакуирована.

Также стало известно, что скончалась одна из пострадавших при взрыве на заводе.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.