Возросло число жертв крушения Су-34 в Ейске Умерла девочка, пострадавшая при крушении Су-34 в Ейске в октябре 2022 года

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вид на сгоревший жилой дом в районе места падения боевого самолета Су-34

Скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-34 в Ейске, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Таким образом количество жертв катастрофы, произошедшей в октябре 2022 года, увеличилось до 16.

По данным канала, девочка была госпитализирована одной из первых. Причины ее смерти не называются.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. Пострадали 48 человек. Пилоты, которые успели катапультироваться, смогли предотвратить падение истребителя на супермаркет и детский сад.

Причиной крушения стало попадание в его двигатели двух птиц. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета.

По данным Telegram-канала Kub Mash, пятый подъезд жилого дома в Ейске, пострадавшего при катастрофе, расселят, а первые четыре подъезда разберут. По данным канала, на время восстановления девятиэтажки закроется соседний детский сад. Власти региона разрешили жителям забрать вещи из разрушенного дома и пообещали оказать финансовую помощь.