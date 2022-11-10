Стала известна судьба дома в Ейске, на который упал самолет Kub Mash: один подъезд дома в Ейске после падение Су-34 расселят, а оставшиеся четыре разберут

Фото: Виталий Тимкив/Global Look Press

Пятый подъезд жилого дома в Ейске, пострадавшего при катастрофе с военным самолетом Су-34, расселят, а первые четыре подъезда разберут, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, на время восстановления девятиэтажки закроется соседний детский сад. Власти региона разрешили жителям до 20 ноября забрать вещи из разрушенного дома и пообещали оказать финансовую помощь.

Пятый подъезд ейского дома, пострадавшего при катастрофе с бомбардировщиком, расселят, а первые четыре разберут.<...> Мэр (Дмитрий Кияшко. — NEWS.ru) анонсировал новые меры поддержки жителям на улице Коммунистической, 20/1: на время ремонта желающие могут оставаться в пунктах временного размещения сколько хотят; желающим жить в съемной квартире компенсируют расходы (10 тыс. — однушка, 13 тыс. — двушка, 15 тыс. — трёшка); на ремонт выделят деньги — ориентировочно 15 тыс. за квадратный метр квартиры, — указано в сообщении канала.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.

Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета.