Названа причина крушения самолета Су-34 в Ейске ТАСС: причиной крушения самолета в Ейске стало попадание в двигатели двух птиц

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com

Причиной крушения военного самолета Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — цитирует агентство слова собеседника.

Самолет Су-34 рухнул во дворе жилого дома 17 октября. В результате крушения произошел разлив топлива, из-за чего вспыхнул пожар и девятиэтажка загорелась. В результате погибли 15 человек, еще 26 получили ранения. По последним данным, из больницы выписались три человека.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 октября, в Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Он вылетел с авиазавода, летчики погибли. Среди жильцов дома, в котором проживали две семьи, жертв нет.