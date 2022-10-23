В Иркутске военный самолет упал на дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске упал военный самолет, сообщает Telegram-канал «112». Предполагается, что он рухнул на двухэтажный дом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По предварительным данным, речь идет о Су-30, который вылетел с авиазавода. Катастрофа произошла в микрорайоне Ново-Ленино. На видео, опубликованном каналом, в небе заметен шлейф черного дыма, но автор ролика отмечает, что пожара нет. Он также добавил, что был второй самолет, но он улетел.

В другом ролике видно горящее здание, а также, предположительно, обломки самолета. Удалось ли пилотам катапультироваться, неизвестно.

Пользователи соцсетей также публикуют видео с места событий.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избажать гораздо большего числа жертв.