Число погибших после падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com

Число погибших после падения самолета в Ейске выросло до 15, сообщила ТАСС заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Ранее она отмечала, что у 51-летнего пациента ожоги тела составили 80%.

Пострадавший с ожогами скончался, — сказала она.

Минькова до этого опубликовала кадры с доставленными в Краснодар пострадавшими при падении самолета в Ейске. Она отметила, что в столицу региона были доставлены четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома в Ейске 17 октября. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).