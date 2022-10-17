Очевидцы сообщили о падении самолета в Ейске на жилые дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-34

Telegram-канал Mash сообщил, что в Ейске на жилой дом упал самолет. О пострадавших в доме пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что самолет был военный и пилот успел катапультироваться. Минобороны России данную информацию не подтверждало. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города сообщило, что упал военный самолет Су-34.

На месте падения самолета работают две бригады скорой помощи, подобраться к дому сложно из-за сильного задымления.

Предположительно самолет упал на жилые дома на Западной улице в Ейске. Информация о погибших и пострадавших уточняется, — передает канал.

8 августа три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna в городе Ухта Республики Коми. Сообщалось, что падение воздушного судна произошло во время захода на посадку.

Ранее произошло крушение самолета Ил-76. Он упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Три человека были госпитализированы в областную клиническую больницу.