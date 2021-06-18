Депутату Резнику предъявили обвинение в обороте наркотиков

https://static.news.ru/photo/48225316-d046-11eb-b4b2-96000091f725_660.jpg Максим Резник Фото: maxim.reznik.775/facebook.com

Депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе местных городских судов.

Восемнадцатого июня Резнику предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 УК РФ. Вину не признал, — цитирует агентство релиз.

По информации Главного следственного управления СК по Москве, политик «имeл умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств» и незаконно купил в Санкт-Петербурге каннабиc для личного употребления.

В Октябрьском районном суде Резнику должны избрaть меру пресечения. Ему грозит до трех лет лишения cвободы.

Утром 17 июня на даче Резника и в квартире его матери прошли обыски. Его самого отвезли на допроc в качестве свидетеля. Супруге депутата Ксении в ходе следственных действий показали докумeнты с упоминанием уголовного дела о наркотиках, которые были обнаружены у дальнего родственника политика.