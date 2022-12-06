Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка

Фото: Народный совет ДНР

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибла депутат парламента ДНР Мария Пирогова, передает ТАСС со ссылкой на Народную милицию. Тело политика обнаружили недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе.

Погибла, подтверждаем, — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Пирогова стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. Она посещала города Донбасса с гуманитарными миссиями. Кроме того, Пирогова вела свой Telegram-канал, где рассказывала о помощи пострадавшим в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб судья Военного суда ДНР Виктор Исаев. Гибель мужчины в инстанции назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего местного судейского корпуса.

5 декабря в штабе теробороны ДНР сообщили, что за сутки в результате обстрелов украинской армией территории республики получили ранения 12 мирных жителей. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что украинские войска нанесли два массированных удара по четырем районам Донецка.