Депутат из Тувы застрелил человека на охоте

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района. Как сообщил Telegram-канал Baza, подозреваемый — депутат Верховного хурала Тувы от партии «Единая Россия» Эчис-Балдир Нурзат.

По версии следствия, 12 февраля 2023 года во время охоты в местечке Хондей Эрзинского района подозреваемый увидел через тепловизор объект и принял его за животное, выстрелив из ружья. На месте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.

Имя стрелявшего СК не разглашает: по данным Telegram-канала Baza, подозреваемый — депутат-единоросс Верховного хурала Тувы Эчис-Балдир Нурзат. Сообщается, что охотники сами вызвали полицию, депутат находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Тюменской области отец застрелил сына на охоте, спутав его со зверем. 40-летний Евгений Данилов пошел к озеру пострелять из ружья вместе с ребенком. В какой-то момент мужчина увидел движение в лесу и произвел выстрел из охотничьего ружья ТОЗ-91.

После этого мужчина подошел проверить место, но увидел лежащего на земле сына с простреленной головой. Отец взял ребенка на руки и отнес домой, после чего вызвал медиков. Врачи скорой помощи констатировали смерть.