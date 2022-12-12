Депутат из Свердловской области погиб в ДТП с автобусом В Свердловской области в ДТП с автобусом погиб депутат Суслов

Фото: 66.mchs

Зампред Думы города Ивдель Свердловской области Федор Суслов погиб 11 декабря в ходе ДТП с рейсовым автобусом на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов, сообщает «КП-Екатеринбург». Глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых уточнил, что внедорожник Land Cruiser, за рулем которого был погибший, набрал не соответствующую погодным условиям скорость и выехал на встречную полосу, где и попал в ДТП. В Думе Ивделя уточнили, что на произошедшее могла повлиять болезнь Суслова, который перед смертью проходил курс химиотерапии.

Федор Иванович сильно болел, проходил курс химиотерапии. Возможно, это как-то повлияло, — отметили в Думе.

В автобусе № 509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург находились 27 человек и водитель — пять из них после аварии были доставлены в больницу с травмами различной степени. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По результатам экспертизы будет установлено, был ли Суслов трезв в момент ДТП.

Трое человек ранее пострадали при столкновении пассажирского автобуса с КамАЗом в Московской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка МВД. ДТП произошло на 86-м км автодороги М-7 «Волга», в районе деревни Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе. По данным источника в экстренных службах, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции.