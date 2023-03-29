Депутат Госдумы обратилась к главе Тамбовской области из-за дела Москалевых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к губернатору Тамбовской области Максиму Егорову в связи с ситуацией вокруг 13-летней Марии Москалевой, которая оказалась в приюте после того, как ее отца осудили за дискредитацию ВС РФ. Письмо Останиной находится в распоряжении NEWS.ru.

Эта трагедия затрагивает и Вас, как губернатора области, в которой проживает мать девочки — Ольга Викторовна Ситчихина, 03.02.1980 года рождения. Как стало известно, Ольга Викторовна в настоящий момент не лишена родительских прав и не ограничена в родительских правах, проживает в c. Котовское Расказовского района Тамбовской области, — заявила депутат.

Останина отметила, что Ситчихина — мать пятерых детей, один из которых умер из-за порока сердца. Она работает вахтовым методом в Москве, подолгу отсутствует дома, порой до шести месяцев.

Не хотелось бы, чтобы судьба Маши постигла и остальных детей Ольги Викторовны, поэтому необходимо оказать им поддержку и вырастить их в благополучии. Уважаемый Максим Борисович, в связи с вышеизложенным обращаюсь к Вам с просьбой оказать всемерную помощь Ольге Викторовне Ситчихиной, жительнице Тамбовской области. В случае наличия оснований прошу Вас предоставить Ольге Викторовне меры дополнительной поддержки из личного фонда губернатора для нормализации в семье материального положения, создать условия по возвращению Марии Москалевой в дом к ее родной матери, — подчеркнула Останина.

Также она попросила Егорова проявить содействие в трудоустройстве матери Москалевой вблизи от места ее проживания, чтобы она имела возможность заниматься воспитанием детей.

История о семье из Ефремова получила огласку после того, как дочь Москалева отправили в приют. До этого из школы в органы поступил донос из-за того, что девочка нарисовала на уроке ИЗО два флага: российский и украинский. Она дополнила их антивоенными надписями.