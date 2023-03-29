«Там все гораздо сложнее»: Песков о деле туляка, у которого отняли дочь Песков прокомментировал дело Москвалева, у которого отняли дочь и осудили на два года за посты о Буче

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Алексей Москалев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле интересовались делом Алексея Москалева из Тульской области, которого ранее приговорили к двум годам колонии за дискредитацию ВС РФ, а до этого отняли несовершеннолетнюю дочь и поместили ее в приют. Как пишут РИА Новости, Песков заверил, что история с ребенком продолжается давно и началась не с уголовного преследования родителя.

Я не считаю сейчас правильным комментировать дело Москвалева. Это судебное решение. Мы интересовались причинами дела и я вам могу сказать одно: там в истории с ребенком дело совсем в другом. Там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и с обеспечением условий проживания ребенка, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента порекомендовал обратиться за комментарием в в органы опеки.

Они вам расскажут, когда эта история началась. Она давняя совсем. Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так прямолинейно, — сказал представитель Кремля.

Приговор Москалеву был зачитан 28 марта в Ефремовском межрайонном суде. Мужчина в ночь перед вердиктом смог сбежать из-под домашнего ареста. Адвокат осужденного Владимир Билиенко признался, что для него факт побега тоже стал новостью. В последний раз он видел Москалева 27 марта в суде.

История о семье из города Ефремова получила широкую огласку после того, как стало известно, что дочь Москалева поместили в приют. На семью был составлен донос из-за того, что девочка нарисовала на уроке ИЗО два флага: российский и украинский. Их она допонлила антивоенными надписями.

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сообщала в соцсетях, что знает о местонахождении Москалева и заверила По ее словам, он находится в России «в надежных руках».

Пресс-служба компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» тоже осудила приговор Алексею Москалеву, ввиду того, что его дочь будет вынуждена расти в приюте. Он потребовал от прокуратуры Тульской области проверить законность этого приговора.