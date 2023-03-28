Лишившийся дочери из-за дискредитации ВС РФ туляк сбежал до приговора Осужденный на два года за дискредитацию ВС РФ туляк Москалев сбежал из-под домашнего ареста

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Ефремовский межрайонный суд в Тульской области приговорил к двум годам колонии 53-летнего Алексея Москалева, которого признали виновным в дискредитации армии РФ. Мужчина не явился на оглашение приговора, поскольку сбежал из-под домашнего ареста, сообщает Sota со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Дьячук.

Подсудимый господин Москалев на оглашении приговора не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста, — заявила Дьячук.

Адвокат осужденного Владимир Билиенко в комментарии Sota сказал, что о побеге своего подзащитного сам узнал от пресс-секретаря суда. В последний раз он видел Москалева днем 27 марта.

Ранее у Москалева отняли и поместили в приют в Тульской области дочь, нарисовавшую на школьном уроке ИЗО антивоенный рисунок. Инцидент произошел в апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремова. Шестиклассникам дали задание нарисовать рисунки в поддержку российских войск на Украине. Дочь Алексея Москалева изобразила два флага — украинский и российский, подписав к ним пацифистские лозунги. Позже Москалев был арестован за публикацию в соцсетях комментариев о событиях в городе Буче Киевской области. Соцзащита попросила суд ограничить в правах отца девочки.

27 марта обвинение требовало поместить Москалева в СИЗО из-за пропажи сигнала ФСИН-браслета, который тот носил на ноге под домашним арестом. Суд не удовлетворил это требование, приняв во внимание слова адвоката Москалева, который заявил, что в некоторых комнатах в доме мужчины браслет не ловит связь. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов знали об этом.