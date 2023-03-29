Опубликовано письмо дочери туляка, осужденного за дискредитацию ВС РФ Дочь бежавшего из-под ареста Москалева написала ему из приюта письмо со словами поддержки

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Адвокат Дмитрий Захватов с разрешения своего подзащитного Алексея Москалева опубликовал письмо его дочери-шестиклассницы, которое она написала из приюта, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». В письме девочка призывает своего отца, осужденного за дискредитацию ВС РФ, не сдаваться и уверяет его в правильности своей позиции.

Папа привет, я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знай ты ни в чем не виноват, я всегда за тебя. И все что ты делаешь — правильно, — пишет девочка.

При встрече она пообещала подарить отцу «противовоенный знак» — кулон с пацификом.

В ночь на 28 марта Москалев сбежал из-под домашнего ареста в городе Ефремове. Утром суд зачитал обвинительный приговор в отношении Москалева за дискредитацию армии России. Мужчину приговорили к двум годам колонии.

История о семье из города Ефремова получила огласку после того, как дочь Москалева отправили в приют. До этого из школы в органы поступил донос из-за того, что девочка нарисовала на уроке ИЗО два флага: российский и украинский. Она дополнила их антивоенными надписями.