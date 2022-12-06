Число жертв после взрыва газа в доме в Нижневартовске увеличилось до семи

Фото: vk.com / vartovsk86region / Global Look Press

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сообщили, что тело погибшего обнаружено при разборе завалов на месте частично обрушившегося дома в Нижневартовске, передает ТАСС. Число погибших в результате взрыва газа увеличилось до семи. На место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий.

Да, предварительно, нашли тело. Сейчас на место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. На время выполнения следственных действий разбор завалов пока приостановлен, — рассказал собеседник агентства.

По данным журналистов, информация о погибшем уточняется.

Десятки взрывов газа происходят в России ежегодно потому, что в стране отсутствует газовый надзор, ранее рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.