Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло Правительство Югры: число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

Число погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске выросло до девяти, сообщает правительства Югры в Telegram-канале. Еще одной жертвой ЧП стала 62-летняя женщина, которую после ЧП доставили в больницу. Она скончалась в медицинском учреждении.

На утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. Врачи Сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось, — заявили в региональном правительстве.

В ожоговом центре в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. У двух пациенток, продолжающих лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, состояние стабильные, угрозы жизни нет.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В результате ЧП 15 человек пострадали. Причиной мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован.

Власти разместили пострадавших во временных пунктах, поскольку в доме сейчас находиться небезопасно. В городе введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.