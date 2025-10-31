Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:41

Число пострадавших в смертельном ДТП в Туле резко увеличилось

Число пострадавших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле увеличилось до 25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при столкновении трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до 25, передает пресс-служба местного правительства. По данным властей, которые приводит РИА Новости, среди них нет несовершеннолетних.

В результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ДТП в Туле погибли четыре человека. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть всех участников смертельного ДТП. Трагический инцидент парализовал движение на Пролетарском мосту.

После аварии в Туле возбудили уголовное дело. На месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Владимир Савич.

До этого легковой автомобиль Chery влетел в ТЦ «Лайнер» в Новой Москве. По словам очевидцев, инцидент произошел около 12:24 в Новых Ватутинках. На опубликованных на канале кадрах видно, как от удара разбилось внешнее остекление. По предварительной информации, никто не пострадал. В ТЦ сообщили, что центр работает в штатном режиме.

