14 ноября 2025 в 13:14

Стало известно, что будет с поврежденным после взрыва газа домом под Тулой

Восстановление дома после взрыва газа в Куркино завершится в марте 2026 года

Дмитрий Миляев Дмитрий Миляев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Восстановление первого подъезда дома в поселке Куркино Тульской области, где произошел взрыв бытового газа, планируют завершить в марте 2026 года, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, эксперты не выявили повреждений несущих конструкций во втором и третьем подъездах.

Эксперты завершили инструментальное обследование дома. Дефектов и повреждений несущих конструкций во втором и третьем подъездах не обнаружено, аварийные квартиры первого подъезда будут демонтированы и восстановлены. Восстановление здания планируется завершить в марте 2026 года, — говорится в сообщении.

По данным губернатора, ликвидация последствий взрыва продолжается. Демонтированы аварийные плиты перекрытия, завершен вывоз мусора, площадка огорожена и подготовлена для дальнейших работ.

Ранее следователи установили, что взрыв в доме произошел из-за жителя, который открыл газ и лег спать. Утром он закурил, не вспомнив об утечке. Соседи почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. Однако прибывшие специалисты не успели предотвратить аварию.

